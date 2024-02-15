Москва, 15 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Попытки Польши что-либо требовать от России абсурдны, у этой страны нет морального права даже заявлять об этом. Так первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал 15 февраля слова главы польского МИД Радослава Сикорского о требовании репараций от России.

РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ Владимир Джабаров

Ранее Сикорский в эфире Польского телевидения заявил, что партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая правила в стране с 2015 по 2023 год, должна была требовать репарации не от Германии, а от России.

Джабаров подчеркнул, что это абсурд, и напомнил, что около 500 тыс. советских солдат погибли в ходе освобождения Польши от нацистов. Этот ущерб не поддаётся никаким подсчётам, и полякам стоило бы сначала подумать об этом, сказал он «РИА Новости».

«Морального права даже рот открывать на Россию как на правопреемницу Советского Союза Польша не имеет. Польша стала независимой и осталась как государство исключительно благодаря России и Советскому Союзу», — добавил Джабаров.

Сенатор напомнил, что бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», которая пытается урвать куски от чужой добычи.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Сикорского, экс-замминистра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше были оговорены компенсации после завершения Второй мировой войны (15% от того, что полагалось Советскому Союзу), но эти деньги Варшава так и не получила.

Осенью 2022 года власти Польши потребовали от Германии $1,3 трлн в качестве компенсации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, однако в Берлине заявили, что этот вопрос даже не будет обсуждаться.