Белгород, 15 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё семь пострадали при ракетном ударе по Белгороду. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

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На данный момент официальных комментариев со стороны местных властей и Минобороны РФ не поступало.

По данным местных СМИ, в результате удара получил повреждения торговый центр на улице Плеханова.

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Как передавало ИА Регнум, перед этим в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, сообщили 15 февраля в мэрии областного центра.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также напомнил о необходимых мерах предосторожности.

Вместе с тем в ночь на 14 февраля система оповещения о ракетной опасности была запущена в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе. Днём ранее, 13 февраля, о ракетной опасности объявляли в Курской области, а 8 февраля — в Белгородской.