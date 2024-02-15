Белгород, 15 февраля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщили 15 февраля в мэрии областного центра.

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — Прим. ред.): Внимание! г. Белгород., Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также проинформировал жителей о ракетной опасности и напомнил о необходимых мерах предосторожности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 февраля система оповещения о ракетной опасности была запущена в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе. Днём ранее, 13 февраля, о ракетной опасности объявляли в Курской области, а 8 февраля — в Белгородской.

В Валуйском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ получила ранение женщина, она доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь, сообщал Гладков 14 февраля.

В Минобороны ранее проинформировали, что в ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ самолётного типа. Шесть дронов были уничтожены над акваторией Чёрного моря, два — над территорией Белгородской области и один — над Воронежской.