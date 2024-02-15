Донецк, 15 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) эвакуировали пленившего их перед этим раненого российского морпеха. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно его данным, командир взвода 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота с позывным Хищник в начале февраля при штурме Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был ранен при атаке украинского дрона. Несмотря на это, российский военный продолжал командовать взводом, после чего его эвакуировали с линии боевого соприкосновения, пояснили авторы материала.

«Обездвиженного Хищника до точки эвакуации помогали нести в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его «Штормы» захватили в ходе боя», — добавил автор публикации.

По данным авторов канала, на данный момент морпех находится в больнице в стабильном состоянии.

Министерство обороны РФ на данный момент не подтверждало подобную информацию.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что группа бойцов ВСУ без единого выстрела сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области.

Добровольная сдача в плен произошла после того, как командование ВСУ отправило бойцов на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем ВС РФ, отметил тогда глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

До этого, 10 февраля, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ.

Перед этим губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину.

По словам Сальдо, украинцам, которые не хотят воевать, не остаётся выбора — они либо под дулом автомата вынуждены идти вперёд, либо их расстреляют при попытке сдаться в плен.

Губернатор тогда подчеркнул, что ВСУ делают всё, чтобы их военнослужащие не сдавались добровольно в плен.