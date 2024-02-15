Брюссель, 15 февраля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций Евросоюза, который направлен против почти 200 человек и организаций из России, Китая и других стран, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале отмечается, что Венгрия стала единственной страной на встрече послов стран ЕС, кто выступил против санкций. На этот раз вердикт Будапешта был связан с мерами, направленными не против России, а против Китая. Речь идёт о трёх компаниях из КНР, а также об одной — из Индии.

Один из чиновников сообщил изданию, что посол Будапешта в ЕС запросил дополнительное время для анализа содержания предложений. Сторонники принятия санкций надеются достичь соглашения к 24 февраля.

Пресс-секретарь посла Венгрии не ответил на просьбу FT о комментарии.

Как передавало ИА Регнум, в Евросоюзе обсуждают новый, 13-й пакет антироссийских санкций. Меры могут включать в себя расширение санкционных списков, дополнительные торговые ограничения и подавление возможностей России обходить рестрикции через третьи страны.

В феврале замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявлял, что Россия примет ответные меры на новый пакет европейских санкций, когда он будет одобрен. Также он отмечал, что российская сторона исходит из того, что санкционное давление будет продолжаться, так как Запад по-другому не действует.

В декабре 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций. Документ содержал меры по запрету прямого или косвенного ввоза, покупки, передачи российских бриллиантов, включая ювелирные изделия, а также запрет импорта сжиженного пропана.