Москва, 15 февраля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Действующие и бывшие хоккеисты молодёжной сборной России потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионат мира. Текст обращения 15 февраля опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

РИА Новости/Крис Бэрри

В письме указано, что в 2023 и 2024 годах Россия не участвовала в турнирах, а в качестве причины IIHF обозначила проблемы с безопасностью. В январе 2024 года из-за этого же была отстранена сборная Израиля, а всего через шесть дней её вернули.

«Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней? Завершился конфликт на Ближнем Востоке? За короткое время решились проблемы с безопасностью? Мы спрашиваем вас: в чём перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003–2005 годов рождения?» — говорится в обращении.

Хоккеисты призвали IIHF прямо объявить, если проблема заключается не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях.

«Иначе почему одну сборную, которая, при всём к ней уважении, мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы?» — спросили игроки.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон 2024/25. Отмечается, что возвращение российских и белорусских сборных и клубов в состав участников соревнований под эгидой организации якобы небезопасно.

ФХР заявила, что разочарована решением IIHF и считает его дискриминационным. В организации отметили, что решение лоббируется рядом представителей хоккейных федераций стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

В свою очередь нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать об отстранении сборных, назвав подобный шаг безумным.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметил, что решение IIHF негативно повлияет на молодых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как пояснил хоккеист, каждый спортсмен хочет носить форму национальной сборной. Он отметил важность и популярность международных соревнований, в особенности чемпионатов мира по хоккею и футболу.