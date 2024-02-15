Казань, 15 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. В Казань прибыли первые участники международного турнира «Игры Будущего». Турнир будет походить в столице Республики Татарстан с 21 февраля по 3 марта.

«Игры Будущего»

По прибытии в международный аэропорт Казани участников турнира торжественно встречали в национальных татарских костюмах. Спортсменов из Аргентины, Бразилии, Ирана, Канады, Мексики, США и Эстонии угощали национальным лакомством — чак-чаком.

Отмечается, что прибывшие участники сыграют в ближайших соревнованиях по фиджитал-хоккею и компьютерной MOBA-игре Dota 2.

«Игры Будущего»

Как передавало ИА Регнум, закон о проведении международного турнира «Игры Будущего» подписал президент России Владимир Путин 26 декабря прошлого года.

В соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов в 21 дисциплине. Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Талисманом «Игр Будущего» в 2024 году будет жар-птица Мира. Его разработали студенты из Татарстана.

Вместе с тем 14 ноября Путин назвал «Игры Будущего» большим, уникальным спортивным праздником. Он подчеркнул, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт является отражением образа России, которая открыта новому, но соединяет его с самобытным наследием.