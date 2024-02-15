Токио, 15 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. По итогам 2023 года экономика Япония опустилась на четвёртое место, уступив третье экономике Германии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

РИА Новости/Антон Денисов

Так, величина японской экономики в мире по размеру номинального ВВП в пересчёте на доллары составила, без поправки на инфляцию, 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).

«За последний квартал с октября по декабрь японская экономика сократилась в годовом исчислении на 0,4% и минус 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно данным кабинета министров по реальному ВВП. За год реальный ВВП вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом», — сказано в публикации.

Вместе с тем номинальный ВВП Германии в минувшем году составил порядка 4,46 триллиона долларов.

«Последние данные отражают реалии ослабления Японии и, вероятно, приведут к тому, что Япония будет иметь меньшее экономическое присутствие в мире», — отметил автор материала.

Осенью прошлого года агентство Bloomberg, изучившее последние прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), сообщило, что Германия к концу 2023 года обгонит Японию и станет третьей по величине экономикой мира после США и Китая. Прогноз сделан с учётом ослабления иены к евро и доллару до многолетних минимумов.

В конце октября прошлого года в беседе с ИА Регнум экономист Владимир Григорьев заявил, что экономики Германии и Японии ослабли в том числе из-за украинского конфликта.

По словам Григорьева, сейчас во многих странах пришло время экономического кризиса. Общие экономические показатели падают во всех европейских странах. Как отметил специалист, экономические показатели Германии и Японии могут улучшиться за счёт другой денежно-кредитной политики, но это не приведёт к фундаментальному росту.