Чечня, 15 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Три человека напали на полицейского в селе Старый Ачхой в Чечне, их ликвидировали ответным огнём. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело (статья 317 УК РФ). По данным следствия, ночью 14 февраля на полицейского напали трое неизвестных, вооружённых огнестрельным оружием, он получил ранения.

«Ответным огнём нападавшие были ликвидированы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия найдены две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в чеченском селе Воскресеновское на глазах своего сына был убит 54-летний мулла Абдурахим Гакаев. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего жителя Гудермеса. Мужчина сознался в преступлении и заявил, что сделал это «из-за неприязненных отношений к убитому».