Вашингтон, 15 февраля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Соединённые Штаты лишатся статуса сверхдержавы, если бывший американский лидер Дональд Трамп в случае прихода к власти реализует план по выходу США из НАТО, пишет военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Если США покинут НАТО, то они, вероятно, не сохранят своё присутствие в Европе, Африке или на Ближнем Востоке. Многие страны сблизятся с Россией и Китаем», — сказал он.

По его словам, при таком раскладе действующие союзники США не смогут больше рассчитывать на Вашингтон, поэтому Америка потеряет доступ ко множеству военных баз по всему миру.

«Америка может выжить без остального мира. Кроме того факта, что мы потеряем доступ к глобальному рынку и можем столкнуться с санкциями сверхдержав — Китая и России», — заключил Сучиу.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Вышка» заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией будет способствовать развалу Североатлантического альянса.

Обозреватель британского портала UnHerd Филип Пилкингтон 23 января сообщил, что НАТО проводит масштабные учения Steadfast Defender — 2024, имитирующие начало третьей мировой войны, из страха потерять актуальность и силу на фоне поражения поддерживаемой им Украины. Он уточнил, что альянс пытается подготовить Запад к повсеместному глобальному конфликту в то время, когда одни из главнейших армий НАТО — США и Британии — находятся в упадке.