В ДНР заявили, что окружена часть группировки ВСУ под Донецком
Советник главы ДНР Кимаковский: часть группировки ВСУ окружена под Донецком
Донецк, 15 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Под Донецком окружена часть украинской воинской группировки. Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил 15 февраля ТАСС.
«Группировка вооружённых формирований Украины под Донецком перерезана, часть её — под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», — сказал Кимаковский.
По его словам, подразделения ВСУ пытаются уйти с некоторых позиций и несут потери.
Ранее, 6 февраля, Кимаковский сообщил, что российские войска вынудили ВСУ отступить из крупного укрепрайона под Донецком.
Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Минобороны проинформировало об успехе забайкальских десантников в районе Артёмовска ДНР. Они взяли опорный пункт противника к западу от этого города.
После того как тульские десантники освободили населённый пункт Весёлое в ДНР, украинским войскам пришлось занять невыгодные для них позиции, рассказал журналистам командир российского подразделения с позывным Армата.