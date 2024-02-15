Донецк, 15 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Под Донецком окружена часть украинской воинской группировки. Об этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил 15 февраля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Группировка вооружённых формирований Украины под Донецком перерезана, часть её — под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», — сказал Кимаковский.

По его словам, подразделения ВСУ пытаются уйти с некоторых позиций и несут потери.

Ранее, 6 февраля, Кимаковский сообщил, что российские войска вынудили ВСУ отступить из крупного укрепрайона под Донецком.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Минобороны проинформировало об успехе забайкальских десантников в районе Артёмовска ДНР. Они взяли опорный пункт противника к западу от этого города.

После того как тульские десантники освободили населённый пункт Весёлое в ДНР, украинским войскам пришлось занять невыгодные для них позиции, рассказал журналистам командир российского подразделения с позывным Армата.