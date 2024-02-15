Москва, 15 февраля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Запрос россиян на гордость за страну находит встречное предложение от государства. Об этом генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил 14 февраля в интервью в студии ЭИСИ.

Сергей Карпухин/ТАСС

Прямой эфир в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» был посвящён социологическому исследованию ВЦИОМ об отношении россиян к своей стране. Его итоги, опубликованные 31 января, вызвали резонанс в экспертной среде. Основной темой обсуждения стал тезис о том, что у граждан усиливается чувство гордости за страну.

Фёдоров, выступавший в качестве гостя эфира, рассказал об основных этапах трансформации общенационального чувства гордости. После распада СССР наблюдался глубокий кризис, но теперь гордость и запрос на неё вновь набрали силу.

«Это движение, идущее одновременно и сверху, и снизу. Есть запрос на гордость, есть страстное желание гордиться своей страной и есть предложение, государственная заинтересованность в том, чтобы дать людям основания для такой гордости», — отметил глава ВЦИОМ.

Фёдоров подчеркнул, что гордость за страну всем её географическом многообразии, за её народ, культуру, историю, достижения и традиции помогает гражданам в трудные времена сохранять уверенность в себе. Об этом говорят результаты опросов.

На формирование гордости влияет и внешняя оценка страны, и внутренние факторы. В их числе курс на борьбу сильным блоком западных стран, рост экономической мощи России и консолидация её жителей, добавил он.

По мнению Фёдорова, в желании гордиться страной эмоциональное и рациональное начала взаимодополняют друг друга. Эмоции помогают человеку быстрее переключаться и принимать решения, а рациональный запрос помогает конвертировать гордость в конструктивные действия.

Чувство патриотизма у россиян, отметил он, трансформировалось от «униженного патриотизма» середины 90-х годов прошлого века до нынешнего патриотизма со знаком плюс. Характернее всего патриотизм проявляется в вере в свою страну, в стремлении её защищать и помогать ей. Ещё одна грань этого явления — желание говорить правду о России, какой бы она ни была.

Выставку «Россия» Фёдоров назвал хорошим примером того, когда государство, чувствуя запрос людей, предлагает яркие форматы.

Согласно опросу ВЦИОМ, 92% российских граждан гордятся своей страной, её историей и культурой. Этот показатель одинаково высок во всех возрастных группах, он варьируется от 91% до 95%. При этом 64% опрошенных отметили, что за последний год стали больше гордиться своей страной.