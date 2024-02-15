Москва, 15 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Сергею Корсакову. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Сергей Савостьянов Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков

Традиционно космонавты за первый полёт в космос получают «Золотую звезду» Героя России. Корсакову также присвоили почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», Московская область», — говорится в тексте указа президента России.

В 2022 году Корсаков был участником экспедиции на МКС, входил в состав «бауманского экипажа». Такое прозвище экипаж получил из-за того, все участники (Корсаков, Денис Матвеев и Олег Артемьев) являются выпускниками МГТУ имени Н. Э. Баумана. Артемьев и Матвеев за время полёта выходили в открытый космос, Корсаков является бортинженером МКС.

Космонавты пробыли на станции 195 суток и вернулись на Землю 29 сентября. Корабль «Союз МС-21»приземлился в Казахстане.

Корсаков родился в городе Фрунзе (сейчас — Бишкек) в Киргизской ССР. В 2012 году был назначен на должность кандидаты в космонавты-испытатели отряда ЦПК им. Ю. А. Гагарина, в 2014-м стал космонавтом-испытателем.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент Владимир Путин наградил космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. В указе главы государства отмечено, что Артемьев получил награду за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС).