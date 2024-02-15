Москва, 15 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В России провели проверку военных аэродромов на устойчивость к массированным ударам. Об этом пишут «Известия».

Валентин Капустин/РИА Новости

Согласно источником издания из Минобороны РФ, мероприятия прошли в ряде регионов страны на западном и южном стратегическом направлениях.

Отмечается, что подобные учения актуальны в условиях атак украинских БПЛА в российских регионах. Также учитывалась и угроза со стороны Североатлантического альянса (НАТО), ведущего активную деятельность у границ России.

Как подчеркнул изданию военный эксперт Василий Дандыкин, по опыту спецоперации можно учитывать множество моментов, включая защиту самолётов от дронов, обеспечение аэродромов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и так далее.

«Мы должны учитывать и то, что у наших границ прямо сейчас проходят манёвры НАТО с участием 90 тыс. человек, большого числа кораблей и самолётов, они и в Арктике активизировались. А там тоже наши аэродромы — мы их разворачиваем, восстанавливаем, приходим туда, откуда раньше уходили. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Недруги говорят, что они всё это делают «для отражения агрессии России»», — цитирует Дандыкина издание.

Вместе с тем в публикации отмечается, что в манёврах участвовали специальные инженерно-сапёрные подразделения, которые восстанавливали аэродромы после условной атаки на них. Так, в ходе учений военные заделывали воронки от ракетных ударов, восстанавливали взлётные полосы и капониры.

Как передавало ИА Регнум, 31 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает начало крупнейших со времён холодной войны учений НАТО Steadfast Defender — 2024 как угрозу своей безопасности.

НАТО задумывалось как инструмент конфронтации и сейчас под управлением США именно так и используется, добавил тогда Песков.

Вместе с тем 8 января корабли Черноморского флота отработали уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника.

Тогда отряд боевых кораблей Черноморского флота провёл учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения. Учения проходили в целях защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

В ходе первого этапа экипажи патрульных кораблей обнаружили «вражеский беспилотник» и уничтожили его из корабельного артиллерийского комплекса.

Перед этим власти города Новороссийска 6 января распространили информацию об учениях российских военных с выполнением стрельб в акватории морского порта. Учения провели силы Новороссийской военно-морской базы.