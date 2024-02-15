Курск, 15 февраля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. На месте пожара на нефтебазе в Курской области удалось не допустить распространения огня. Об этом 15 февраля заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Телеграм-канал губернатора Курской области. Кадр из видео

«Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня», — написал Старовойт.

Он добавил, что ликвидация последствий пожара продолжается. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности Курской области.

Кроме того, для тушения привлекаются пожарные поезда. Всего задействовано 165 человек и 35 единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум, Старовойт сообщил, что в Курской области после атаки беспилотника ВСУ возник пожар на нефтебазе. Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, и попросил население сохранять спокойствие.