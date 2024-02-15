Москва, 15 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Пожар во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве ликвидирован полностью. Об этом сообщает 15 февраля пресс-центр МЧС России.

Софья Сандурская/ТАСС

«В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

В 09:11 мск в МЧС проинформировали о локализации пожара на 1500 квадратных метрах. Данные о пострадавших не поступали.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории комплекса «Известия холл», где идёт реконструкция, вспыхнул утром. По данным МЧС, огонь распространился по трём неэксплуатируемым строениям внутри двора, в одном из них обрушился металлический купол.

Пожару присвоили третий номер сложности из пяти, на месте работали более 120 специалистов и 35 единиц техники. Пожарным мешало плотное задымление, осложняли работу строительные конструкции и горючие материалы. От огня удалось защитить здание «Известия холл», построенное в 1926–1927 годах.

В столичной прокуратуре сообщили о начале доследственной проверки.