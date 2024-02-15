Канзас-Сити, США, 15 февраля, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Число пострадавших при стрельбе в американском городе Канзас-Сити выросло до 29 человек, передаёт телеканал CNN.

AP/ТАСС

«По данным четырёх местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы», — передаёт телеканал.

Как передавало ИА Регнум, в Канзас-Сити, где проходил парад чемпионов команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», началась стрельба. Полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщила начальник полиции Стейси Грейвз. Известно, что один человек погиб.

В январе неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтиморе штат Мэриленд. Полиция обнаружила тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Ещё один человек был госпитализирован с ранением.