Москва, 15 февраля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Открытое горение во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы ликвидировано, сообщили 15 февраля оперативные службы.

Юлия Шарифулина/ТАСС

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали», — сказал собеседник ТАСС.

Утром на территории комплекса «Известия холл», где идёт реконструкция, вспыхнули постройки. По данным МЧС, пламя распространилось по трём неэксплуатируемым строениям внутри двора. Площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров.

Само здание «Известия холл» 1926–1927 годов постройки огонь не повредил. Его возвели по проекту архитектора Григория Бархина в стиле конструктивизма.

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Как сообщало ИА Регнум, пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Из-за огня обрушился металлический купол строения внутри двора.

Из-за происшествия на станции «Пушкинская» перекрыли два выхода из метро, на прилегающих улицах ограничили движение. В столичной прокуратуре сообщили о начале доследственной проверки.