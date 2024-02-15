Львов, Украина, 15 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В городе Львове на западе Украины произошла серия взрывов, сообщает 15 февраля украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

После первого сообщения издание через несколько минут сообщило о второй серии взрывов. Ещё через 10 минут появилась информация о третьей серии взрывов.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале, что в областном центре работает система ПВО. Он напомнил жителям, что происходящее нельзя снимать на фото и видео.

«Львов. Очень громко», — написал Козицкий.

По данным издания, взрывы также прозвучали в Хмельницкой области.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях.