Взрывы произошли во Львове на западе Украины
Львов, Украина, 15 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В городе Львове на западе Украины произошла серия взрывов, сообщает 15 февраля украинское издание «Общественное. Новости».
После первого сообщения издание через несколько минут сообщило о второй серии взрывов. Ещё через 10 минут появилась информация о третьей серии взрывов.
Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил в Telegram-канале, что в областном центре работает система ПВО. Он напомнил жителям, что происходящее нельзя снимать на фото и видео.
«Львов. Очень громко», — написал Козицкий.
По данным издания, взрывы также прозвучали в Хмельницкой области.
Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Поступали сообщения о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях.