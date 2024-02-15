Якутия, 15 февраля, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба МЧС республики.

МЧС Республики Саха (Якутия)

Пожар вспыхнул на улице Касьянова. Прибывшие на вызов пожарные увидели сильное задымление внутри дома. Огонь повредил стены и пол в комнате на площади 15 квадратных метров.

«К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли два ребёнка четырёх и шести лет», — говорится в сообщении.

Родственникам потребовалась помощь психологов. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 февраля пожар вспыхнул в частном доме в деревне Галаево Курганской области. Погибла семья из пяти человек: родители и трое детей. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправная печь. Возбуждено уголовное дело.