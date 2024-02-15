Вашингтон, 15 февраля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Тысячи автомобилей марок Porsche, Audi и Bentley оказались заблокированы в портах США из-за присутствия в них изготовленных в Китае деталей. Их использование грозит нарушением американских законов по борьбе с принудительным трудом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.

dpa/picture-alliance/ТАСС

Поставщик машин, немецкий концерн Volkswagen, намерен до конца марта заменить электронные компоненты, произведённые «на западе Китая». Подтверждений того, что они изготовлены в Синьцзяне, у источников издания нет.

Компания уже приступила к замене компонентов с одобрения таможенных органов США. Речь идёт о более чем 1 тыс. спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, нескольких сотнях Bentley и нескольких тысячах Audi.

По информации издания, в концерне не знали о происхождении деталей из-за непрямых поставок. После того как о проблеме сообщил основной поставщик концерна, в Volkswagen передали эту информацию американской стороне.

В Volkswagen не стали комментировать ситуацию, указала газета.

С декабря 2021 года в США действует закон об ограничении поставок товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. По утверждению Вашингтона, в этом регионе будто бы используется принудительный труд. В июне 2022 года в США ввели санкции в отношении физических лиц и организаций, якобы ответственных за это.

Как сообщало ИА Регнум, американские власти обвиняют правительство КНР в серьёзных нарушениях прав человека и геноциде в этом регионе, Пекин категорически отвергает обвинения.