Тысячи Porsche и Audi заблокированы в портах США из-за китайских деталей
FT: тысячи Porsche и Audi заблокированы в портах США из-за китайских деталей
Вашингтон, 15 февраля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Тысячи автомобилей марок Porsche, Audi и Bentley оказались заблокированы в портах США из-за присутствия в них изготовленных в Китае деталей. Их использование грозит нарушением американских законов по борьбе с принудительным трудом, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.
Поставщик машин, немецкий концерн Volkswagen, намерен до конца марта заменить электронные компоненты, произведённые «на западе Китая». Подтверждений того, что они изготовлены в Синьцзяне, у источников издания нет.
Компания уже приступила к замене компонентов с одобрения таможенных органов США. Речь идёт о более чем 1 тыс. спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, нескольких сотнях Bentley и нескольких тысячах Audi.
По информации издания, в концерне не знали о происхождении деталей из-за непрямых поставок. После того как о проблеме сообщил основной поставщик концерна, в Volkswagen передали эту информацию американской стороне.
В Volkswagen не стали комментировать ситуацию, указала газета.
С декабря 2021 года в США действует закон об ограничении поставок товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. По утверждению Вашингтона, в этом регионе будто бы используется принудительный труд. В июне 2022 года в США ввели санкции в отношении физических лиц и организаций, якобы ответственных за это.
Как сообщало ИА Регнум, американские власти обвиняют правительство КНР в серьёзных нарушениях прав человека и геноциде в этом регионе, Пекин категорически отвергает обвинения.