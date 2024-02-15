Вашингтон, 15 февраля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин желает, чтобы главой США оставался Джо Байден, поскольку «им легче управлять», сообщил сын экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Дональд Трамп — младший.

AP Photo/Patrick Semansky/ТАСС Владимир Путин и президент США Джо Байден

«Он предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более «предсказуемый». Другими словами, потому что он может играть на нём, как на скрипке», — написал он в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп, об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом президент уточнил, что Россия будет работать с любым американским лидером, которого выберет народ.

Джо Байден заявил, что Дональд Трамп настраивает Путина атаковать НАТО. Во время предвыборного митинга в Южной Каролине 10 февраля Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом.