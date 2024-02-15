Москва, 15 февраля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Ранним утром 15 февраля в центре Москвы на Пушкинской площади по пока неустановленной причине загорелось административное здание, которые было закрыто на реконструкцию. По сообщению МЧС РФ, площадь пожара достигла 1500 кв. метров.

LoggaWiggler Пожар

Предварительно было установлено, что огонь распространился с крыши здания, но впоследствии появилась версия, что пожар начался на первом этаже.

Огонь с горящего здания «Известия холл» распространился и на второе, рядом стоящее строение во дворе. Металлический купол обрушился.

«Пожару присвоен третий номер сложности из пяти», — уточнили спасатели.

Пострадавших нет.

На станции метро «Пушкинская» из-за ЧП и работы пожарных два выхода из метро перекрыты.

В прокуратуре Москвы сообщили, что по факту пожара началась доследственная проверка.

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Как сообщало ИА Регнум, в Москве на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» в ночь на 9 февраля загорелась кровля по всей площади жилого многоквартирного дома. Дом покинули 400 человек. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Позже у шестиэтажного здания обрушилась крыша. В результате происшествия пострадали десять человек. По информации следователей, причиной пожара в жилом доме на севере Москвы мог стать сбой в системе антиобледенения.

На многоярусной парковке на Волжском бульваре в Москве 7 февраля произошёл пожар. В результате ЧП погиб один человек. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.