Оттава, 15 февраля, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Канада незаконно арестовала российский самолёт Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр». Действия властей являются пиратством и угоном, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

(сс) Nicky Boogaard Ан-124−100 «Руслан»

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — сказал дипломат «РИА Новости».

Степанов заверил, что Россия будет добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

Как сообщало ИА Регнум, по данным The Wall Street Journal, российская компания ещё в ноябре 2023 года подала иск в канадский Федеральный суд с целью признать введённые против неё Оттавой ограничительные меры недействительными. В материале издания отмечалось, что Федеральный суд может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолета Ан-124 «Руслан», который был заблокирован для использования «в интересах Украины».

Власти Канады в июне 2023 года заявили, что в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который предварительно конфискуют согласно новому законодательству страны.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько подчеркнул, что арестованный в Торонто российский Ан-124 вёз гуманитарный груз по просьбе правительства Канады. Принадлежащий авиакомпании «Волга-Днепр» самолёт был зафрахтован Оттавой для доставки партии тестов на коронавирус из Китая. Ан-124 прибыл в столицу Канады 27 февраля 2022 года, в тот же день местные власти ввели санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать воздушное судно.