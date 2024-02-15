Наступивший 722-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотником территорию Курской области. О том, что в результате атаки дрона в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе, известил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным Telegram-канала 112, речь идёт о нефтебазе «Полевая», где после прилета на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.

«Все спецслужбы в данный момент работают на месте», — подчеркнул Старовойт.

Тем временем, судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога утром 15 февраля объявлялась в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

В ДНР западнее Артёмовска бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии захватила опорный пункт противника, зачистив его от пехоты ВСУ и передав подразделениям закрепления.

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