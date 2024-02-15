Москва, 15 февраля, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Утром 15 февраля в здании на Пушкинской площади в Москве вспыхнул пожар. Предварительно известно, что возгорание произошло на крыше здания «Известия холл». Сведений о пострадавших не поступало. Подробности ЧП сообщили в столичном главке МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, огонь с кровли перешёл внутрь здания, площадь пожара увеличивается.

Как сообщало ИА Регнум, в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе 36 квартир получили повреждения. Об этом сообщил 14 февраля представитель экстренных служб.

Вечером 13 февраля на улице Объездной в Анапе вспыхнул пожар в мансарде 11-этажного дома. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. Мансарда полностью обрушилась, пламя перекинулось на квартиры на верхних этажах.

По данным МЧС, из многоэтажки эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей. Дом, как сообщили в прокуратуре, был построен без проектных и разрешительных документов.