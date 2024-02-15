Москва, 15 февраля, 2024, 06:27 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили об успехе забайкальских десантников в зоне спецоперации — они взяли опорный пункт противника западнее Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации военного ведомства, бронегруппа парашютно-десантного батальона получив задачу на уничтожение группы пехоты в опорном пункте, под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для ликвидации цели.

Огонь по опорному пункту боевиков российские бойцы вели прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами при корректировке с беспилотника.

На захват и зачистку опорного пункта впоследствии выдвинулись штурмовые группы.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области после атаки беспилотника ВСУ пожар возник на нефтебазе. Об этом в Telegram-канале 15 февраля написал глава региона Роман Старовойт.

Недавно назначенный главком украинской армией Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России наносят сокрушительный, поражающий удар на фронте.