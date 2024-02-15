Москва, 15 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, поскольку не было возможности вести острый диалог. Об этом российский лидер признался в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. <…> Карлсон несколько раз меня пытался прервать, но всё-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», — пояснил Путин.

Кроме того, глава государства назвал Карлсона опасным человеком. Путин готовился отвечать на острые вопросы, заданные в агрессивной манере, но журналист выбрал тактику внимательного слушателя, жёстко следуя своему плану.

Как сообщало ИА Регнум, сразу после двухчасового разговора с американским журналистом Такером Карлсоном Владимир Путин обсудил с ним ещё несколько тем, включая «демонизацию России». После того, как камеры выключили, Путин и Карлсон затронули тему еврейских погромов в Российской империи. По словам российского президента, этот вопрос часто возникает в разных странах мира, в Европе и Америке.

Владимир Путин поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона как посредника в коммуникации, назвав «хорошим» тот факт, что лидеры Запада посмотрели его интервью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание истории, рассчитывая донести его до простых американцев через беседу с Карлсоном. Официальный представитель Кремля отметил, что американский журналист является зеркалом общественного мнения в США.

Владимир Путин в ходе интервью передал Карлсону копии пяти исторических документов, в частности, письма и статьи Богдана Хмельницкого. В документах говорится о предыстории включения Малороссии в состав России, о «колебаниях украинской правящей элиты, которая хотела пойти на компромисс в 1649 году и сохранить свой статус как части Речи Посполитой», но на определённых условиях, которые польская сторона не приняла, уточнил директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев.