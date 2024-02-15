Москва, 15 февраля, 2024, 05:46 — ИА Регнум. В России намерены ввести штрафы за бесплатную раздачу продуктов населению с истекшим сроком годности фондами и благотворительными организациями, сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами от «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Просроченная продукция

Парламентарии предлагают ввести штрафы за нарушения должностными лицами в размере от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателями без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., юрлицами — от 100 до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива направлена «на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам».

Документ подразумевает внесение изменений в часть 1 статьи 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).

В случае принятия законопроекта, торговые сети освободят от уплаты НДС за продукты с истекающим сроком годности, если они будут переданы благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 1 февраля 2023 года запустили эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной или незаконно введённой в оборот продукции. Система цифровой маркировки действует в стране с 2019 года. Её используют на молочной продукции, воде в упаковках, лекарствах, табачной продукции, обуви, одежде, духах, шинах и фотоаппаратах. Кроме того, проводится внедрение этой системы для ряда других товарных групп, включая пиво и слабоалкогольные напитки.