Москва, 15 февраля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. В 2024 году немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в «КамАЗе», сообщил газете «Ведомости» генеральный директор российской компании Сергей Когогин.

Archive.government.ru Завод «КамАЗ»

По его словам, немецкий концерн с февраля 2022 года отказался от участия в жизни российского автопроизводителя.

«Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнёрами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — заявил Когогин.

О дальнейших планах концерна в руководстве КамАЗ не знают. Также Когогин не назвал покупателя акций и сумму сделки.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на ограничение поставок иностранных комплектующих, ПАО «КамАЗ» продолжил производство грузовых автомобилей перспективной линейки К5. С января 2023 года предприятие планировало начать сборку автомобилей КАМАЗ-54 901 без участия иностранных партнёров, а затем начать поэтапный вывод на рынок всех автомобилей данной линейки.

Глава «КамАЗ» Сергей Когогин заявил, что автомобильная корпорация ожидает по итогам 2023 года рекордных финансовых показателей. Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о хорошем настроении руководства «КамАЗ», связав это с исчезновением конкурентов у автопроизводителей России.