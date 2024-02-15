Москва, 15 февраля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин сказал, что после двухчасового разговора с американским журналистом Такером Карлсоном обсудил с ним ещё несколько тем, в том числе «демонизацию России». Об этом президент сказал в интервью Павлу Зарубину 14 февраля, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

После того, как камеры были выключены, Путин и Карлсон затронули тему еврейских погромов в Российской империи.

Он привёл пример с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена, который упоминал о своём сбежавшем прадеде из России от еврейских погромов. По словам Путина, эта тема часто возникает в разных странах мира, в Европе и Америке.

«Я повторяю, тема еврейских погромов возникает с целью демонизации России», — подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА Регнум, публичные заявления Блинкена о сбежавшем из России в 1904 году прадеде могут обернуться провалом. Судя по всему, Блинкен — «наш человек», сказал Владимир Путин Павлу Зарубину.

Путин назвал «хорошим» тот факт, что лидеры Запада посмотрели его интервью и поблагодарил Карлсона как посредника в коммуникации.

Путин не получил полного удовольствия от интервью Карлсону. Российский президент заявил, что готовился отвечать на острые вопросы, но американский журналист решил прибегнуть к другой тактике. Карлсон, по словам Путина, как представитель журналистского цеха опасный человек.