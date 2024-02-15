Москва, 15 февраля, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Во время интервью президент России Владимир Путин передал американского журналисту Такеру Карлсону копии пяти исторических документов, в частности, письма и статьи Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал «РИА Новости» директор Российского государственного архива древних актов (РГАДА) Владимир Аракчеев.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

По словам главы РГАДА, журналист получил папку с копиями документов, в которых содержались: письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1648 года; предложение гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого польскому королю Яну Казимиру с условиями примирения 1649 года; письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1649 года; письмо Богдана Хмельницкого царю Алексею 1654 года (в день перехода Гетманства под покровительство русского государя), а также «статьи» Богдана Хмельницкого 1654 года, утверждённые царём Алексеем (договор, в котором определялось положение Малороссийского гетманства в составе Русского государства).

В документах говорится о предыстории включения Малороссии в состав России, о «колебаниях украинской правящей элиты, которая хотела пойти на компромисс в 1649 году и сохранить свой статус как части Речи Посполитой», но на определённых условиях, которые польская сторона не приняла, добавил Аракчеев.

Он подчеркнул, что документы неоднократно публиковались, в том числе в Киеве, их хорошо знают историки и филологи. Об их содержании знают также специалисты США. В период с 1997 по 2014 годы было переведено на английский язык десятитомное издание Михаила Грушевского «История Украины — Руси», где содержатся цитаты из указанных документов. Также в США издано много книг по истории России, наибольшей популярностью пользуется книга Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме». Кроме того, цитаты из переданных Карлсону документов содержатся в статье Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», отметил глава РГАДА.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля Владимир Путин поделился впечатлениями от разговора с Такером Карлсоном. Президент России отметил, что ожидал от американского журналиста наиболее острых вопросов, но решил прибегнуть к другой тактике. Путин обратил внимание, что Карлсон несколько раз пытался его прерывать, но всё-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему был бы готов президент РФ.

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсонуо первоначальном значении слова «украинец» и о том, как появилась Украина. Российский лидер напомнил, что изначально «украинцами» называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. Он подчеркнул, что тогда не велась речь о каком-то особом этносе.