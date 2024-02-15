Атланта, США, 15 февраля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Четыре старшеклассника пострадали в результате стрельбы из огнестрельного оружия возле школы в Атланте США. Об этом сообщил новостной портал Atlanta News First.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошёл 14 февраля. При стрельбе из проезжающей машины были ранены четыре ученика школы.

Подростков госпитализировали, их жизням угрозы нет.

Стрелявшие не установлены.

Как сообщало ИА Регнум, в Канзас-Сити в США, где проходил парад чемпионов команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», началась стрельба. Полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщила начальник полиции Стейси Грейвз. Известно, что один человек погиб, 22 получили ранения.

В Бронксе в районе станции «Маунт-Иден» неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла девочка, ранения получили несколько человек, сообщила 12 февраля газета New York Post.

Погибшая девочка была ранена в голову. По словам очевидцев, всего прозвучало более десяти выстрелов.

В январе неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтиморе штат Мэриленд. Полиция обнаружила тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Ещё один человек был госпитализирован с ранением.