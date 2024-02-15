Вашингтон, 15 февраля, 2024, 04:11 — ИА Регнум. США готовятся запустить на околоземную орбиту шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием, сообщила 14 февраля пресс-служба Пентагона со ссылкой на совместное заявление Агентства по противоракетной обороне и Агентства космического развития.

U.S. Air Force Спутник

По информации минобороны США, запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 14 февраля. На орбиту будут выведены два спутника системы слежения за сверхзвуковыми и баллистическими ракетами HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor) и четыре военных разведывательных аппарата.

Руководство Агентства по противоракетной обороне заявило, что запуск спутников HBTSS станет ключевым шагом в усилиях, направленных на опережение соперников.

В ближайшие несколько недель запланированы несколько испытаний и проверок для подтверждения штатного функционирования аппаратов, затем на дальнейшие испытания спутников на орбите отводится порядка двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, HBTSS будет осуществлять сбор данных в течение 2024 года. Американские военно-промышленные компании получили от Пентагона на разработку спутников для HBTSS более $170 млн.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что ознакомил законодателей с информацией о «серьёзной угрозе национальной безопасности». Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил, о чём именно идёт речь, но заверил о проведении 15 февраля брифинга для лидеров Конгресса. При этом республиканец Майк Джонсон (штат Луизиана) заявил, что не видит причин для «публичной тревоги».

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что США несколько лет не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам. Американцы чувствуют себя явно уязвленными, сказал он. По словам российского дипломата, на Западе развернули информационную кампанию, стремясь поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия.