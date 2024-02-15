Канзас-Сити, США, 15 февраля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. В Канзас-Сити в США, где проходил парад чемпионов команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», началась стрельба. Полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщила начальник полиции Стейси Грейвз.

Alexas_Fotos Стрельба

«Задержаны три человека», — сказала Грейвз журналистам.

По предварительным данным, всего пострадали 22 человека, один погиб.

Все игроки, тренеры и персонал команды находятся в безопасности, заверили правоохранители.

Стрельбу открыли уже после парада в районе вокзала Юнион Стейшн.

Как сообщало ИА Регнум, в Бронксе в районе станции «Маунт-Иден» неизвестный открыл стрельбу, в результате погибла девочка, ранения получили несколько человек, сообщила 12 февраля газета New York Post.

Погибшая девочка была ранена в голову. По словам очевидцев, всего прозвучало более десяти выстрелов.

В январе неизвестный открыл стрельбу в американском городе Балтиморе штат Мэриленд. Полиция обнаружила тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Ещё один человек был госпитализирован с ранением.