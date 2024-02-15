Москва, 15 февраля, 2024, 03:34 — ИА Регнум. Журналист Такер Карлсон восхитился в Москве станцией метро «Киевская». Он назвал её лучшим, чем что бы то ни было в США. Соответствующее видео он выложил в соцсети X.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Станция метро «Киевская»

Американский журналист, побывавший недавно в Москве и взявший интервью у президента России Владимира Путина, посетил станцию метро «Киевская». По его словам, для того, чтобы понять общество, необходимо посмотреть на его инфраструктуру.

Карлсон заявил, что построенная Иосифом Сталиным 70 лет назад станция метро восхитила его.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867423" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Как так получается, что у России есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране?» — сказал Карлсон.

Также журналист обратил внимание, что в московском метро, в отличие от американского, он не увидел грязи, граффити, бомжей и наркоманов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в 02:00 мск Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист заявил, что зрители смогут посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Беседа длилась 2 часа 7 минут 18 секунд. В ходе интервью Карлсон задал около 60 вопросов, в том числе об Украине, США, Западе.

В США могут арестовать журналиста Такера Карлсона, Джулиан Ассанж уже сидит и о нём почти никто не вспоминает. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

Российский президент Владимир Путин не стесняется выражать свои мысли и излагать позицию своей страны по поводу её действий. Его решение дать интервью американскому журналисту показало, что США «опасно незнакомы с Россией». Так прокомментировал интервью Такеру Карлсону бывший советник замминистра финансов Соединённых Штатов по международным делам, комиссар Комиссии по исследованию Арктики Томас Дэнс.