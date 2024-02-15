Киев, 15 февраля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Недавно назначенный главком украинской армией Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России наносят сокрушительный, поражающий удар на фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

Сырский посетовал на российскую авиацию, на то, что ВСУ теряют силы.

«Противник наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведёт плотный миномётный и тяжёлый артиллерийский огонь по нашим позициям. Урон есть», — написал в соцсетях главком ВСУ 14 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска находятся в крайне опасной ситуации, заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он призвал «снять розовые очки» и закончить разговоры о том, что ВСУ вскоре всех победят. Украинская армия сейчас должна думать, как удерживать оборону, добавил Гетьман.

ВСУ под командованием Сырского перешли от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям. Украинцы намерены использовать дроны, укрепления и технику, которой, по признанию главкома, очень не хватает. Сырский подчеркнул, что на фронте у ВСУ всё «очень плохо», отметил немецкий телеканал ZDF.

Коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечён в конфликт на Украине, это может затянуть спецоперацию, но не изменить её ход, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.