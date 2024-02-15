Москва, 15 февраля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. В России планируются серьёзные изменения в принципах работы системы здравоохранения, в центре внимания должны быть человек и его здоровье, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Нам нужно настроить всю систему от первичного звена до ведущих клиник, институтов на сбережение здоровья граждан, на количество оказанных услуг», — добавил российский лидер.

По словам Путина, за последние годы удалось существенно укрепить первичное звено здравоохранения, построены новые районные поликлиники и больницы, в сёлах и малых городах открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, в совсем небольших населённых пунктах организуется работа мобильных медицинских комплексов.

Глава государства инициировал повышение размера выплат медикам с 1 марта. Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи, кроме базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал сможет рассчитывать на доплату в 13 тысяч рублей. В населённых пунктах с численностью населения менее 50 тысяч граждан врачи будут дополнительно получать 50 тысяч рублей, медработники среднего звена — 30 тысяч рублей.

В связи с этим правительству поручено завершить работу в короткие сроки, чтобы с 1 апреля медработники стали получать повышенные выплаты за март задним числом.

Также Путин предложил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров и усилить их взаимодействие с другими исследовательскими институтами, развивать санитарную авиацию, увеличить объём средств на разработку инновационных медицинских продуктов и расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

По словам президента РФ, до конца 2024 года правительству предстоит запустить новый нацпроект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля на форуме «Технологии будущего» Владимир Путин анонсировал внедрение самых передовых решений в повседневную деятельность медицинских организаций России. Президент подчеркнул, что на технологической базе РФ будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров.