Вашингтон, 15 февраля, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не стесняется выражать свои мысли и излагать позицию своей страны по поводу её действий. Его решение дать интервью американскому журналисту показало, что США «опасно незнакомы с Россией». Так прокомментировал интервью Такеру Карлсону бывший советник замминистра финансов Соединённых Штатов по международным делам, комиссар Комиссии по исследованию Арктики Томас Дэнс в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Автор признал, что в Америке «сейчас настоящий беспорядок», при этом, что бы «мы ни думали о Путине, и как бы мы ни оценивали его искренность», разоблачения в интервью для американцев стали откровением, чего быть не должно, написал Дэнс.

«Смелое интервью должно подчеркнуть американцам одну вопиющую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает риску нашу собственную страну», — признал эксперт, добавив, что слишком многое поставлено на карту и предстоит большая работа.

По мнению Томаса Дэнса, США необходимо остановиться и задуматься об участии в украинском конфликте, о том, каковы реальные цели и соответствуют ли они реальным интересам американцев.

Выборы президента США в ноябре 2024 года, считает аналитик, позволят изменить «опасное» положение, а новый президент сможет «разговаривать с Россией», которая, как и Америка, никуда не денется и через тысячу лет.

«Америке нужно новое руководство, которое может говорить с Россией. То же самое касается Украины — и остального мира», — заключил Дэнс.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин рассказал, что после интервью с Такером Карлсоном было время обсудить с ним «демонизацию России».

Президент пояснил, что не все темы вошли в интервью, о которых стороны хотели бы сказать. Например, вопрос демонизации России. Он привёл пример с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена, который не раз говорил о своём сбежавшем прадеде из России от еврейских погромов.

Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Действующий президент США Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.