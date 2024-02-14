Москва, 15 февраля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. На Западе извращают и передёргивают смысл слов о причинах начала специальной военной операции на Украине, сказанных в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«То, что они смотрят, слушают, — хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, — это плохо. И передергивают карту. Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в разговоре затрагивалась тема постоянного обмана России с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Все желающие могут убедиться в этом, прослушав существующую запись, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном 9 февраля интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский лидер заявил, что РФ пока не достигла всех целей СВО. Путин отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений, этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Он также заявил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напомнил, что РФ начала СВО на Украине с целью остановить преступный киевский режим, а не против украинского народа. По его словам, Запад продолжает с маниакальной настойчивостью подталкивать Украину к вооружённому противостоянию с Россией. Из-за поддержки западными странами Киева осложняется мирное урегулирование конфликта, добавил министр.