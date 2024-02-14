Москва, 15 февраля, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин рассказал, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном было время обсудить с ним «демонизацию России».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин пояснил, что не все темы вошли в интервью, о которых стороны хотели бы сказать. Например, вопрос демонизации России. Он привёл пример с высказыванием госсекретаря США Энтони Блинкена, который не раз говорил о своём сбежавшем прадеде из России от еврейских погромов.

«Господин Блинкен говорил, о том, что его прадед бежал из России от еврейских погромов. И в разных странах мира, в Европе, в Штатах, эта тема постоянно возникает, я повторяю, возникает с целью демонизации России», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин назвал «хорошим» тот факт, что лидеры Запада посмотрели его интервью и поблагодарил Карлсона как посредника в коммуникации.

По словам президента, если России по каким-то причинам, связанным с Западом, не удаётся вести прямой диалог, то помощь Карлсона, как посредника, даёт возможность коммуницировать.