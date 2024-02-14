Москва, 15 февраля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Формат интервью американскому журналисту Такеру Карлсону нельзя назвать ожидаемым, заявил президент РФ Владимир Путин. О своих впечатлениях от разговора глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано 14 февраля в Telegram-канале Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шёл жёстко по своему плану и он свой план исполнил», — сказал Путин.

Российский президент заявил, что готовился отвечать на острые вопросы, но американский журналист решил прибегнуть к другой тактике. Карлсон, по словам Путина, как представитель журналистского цеха опасный человек. Путин обратил внимание, что Карлсон несколько раз пытался его прерывать, но всё-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал повода сделать то, к чему был бы готов президент РФ.

Путин отказался судить, насколько содержательным было интервью. Слушатели и зрители должны сами сделать вывод на этот счёт, подчеркнул российский лидер.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в 02:00 мск Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист заявил, что зрители смогут посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Беседа длилась 2 часа 7 минут 18 секунд. В ходе интервью Карлсон задал около 60 вопросов, в том числе об Украине, США, Западе. Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал голосом разума интерес американцев к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели требуют реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России.