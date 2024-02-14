Москва, 15 февраля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что раньше спорил и ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой. Поводом служили вопросы по скорости работы тест-систем в России. В конце концов, по словам президента, в РФ получилось лучше, чем в других странах мира.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«С Татьяной Алексеевной вот ругались. Пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало», — сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий.

Российский лидер при этом добавил, что страна хорошо показала, как можно организовать работу тест-систем. По словам президента, «у нас лучше получилось», чем у других, «но может быть ещё лучше», призвал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 14 февраля осмотрели первый в России Центр диагностики и телемедицины. Это один из самых крупных в мире телерадиологических центров, предназначенных для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, которые выполняются в городских медорганизациях.

После этого президент выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий, на котором заявил, что у России есть весомые достижения в медицине, но надо двигаться дальше, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами. Он призвал увеличить финансирование инноваций в медицине, а также заявил, что за свои разработки исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти.

Система общей заботы о здоровье человека и человечества даёт сбои, но это будет на совести виновников. Об этом заявил 14 февраля Владимир Путин во время пленарного заседания Форума.