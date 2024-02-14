Москва, 14 февраля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал «хорошим» тот факт, что лидеры Запада посмотрели его интервью и поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона как посредника в коммуникации.

«То, что они смотрят, слушают — хорошо», — сказал российский лидер в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

Путин также добавил, что если России по каким-то причинам, связанным с Западом, не удаётся вести прямой диалог, то помощь Карлсона, как посредника, даёт возможность коммуницировать.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин является одним из авторитетных лидеров среди мирового большинства, но есть аудитория на Западе, склонная к демонизации главы государства. Об этом 11 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал Павел Зарубин в Telegram-канале.

Такер Карлсон является зеркалом общественного мнения в США, заявил Зарубину Песков. Он рассказал, что Владимир Путин готовился к интервью и опирался в нём на глубокое знание истории, рассчитывая донести его до простых американцев через беседу с Карлсоном.