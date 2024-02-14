Париж, 14 февраля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Телеканал France 24 не подтвердил трансляцию в эфире сюжета об отмене визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев из-за предполагаемого покушения на него.

«Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с использованием искусственного интеллекта», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе телеканала.

Представитель France 24 неоднократно подчеркнул, что речь идёт о недостоверной информации. Сюжет с опровержением по этой теме планируется к выпуску в эфир вечером 14 февраля или утром 15 февраля, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в соцсети Х появился сюжет, предположительно, телеканала France 24, в котором ведущий утверждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский планировал убийство президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. При этом запись эфира на сайте самого телеканала отсутствовала.

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По данным журналистов, информация о готовящемся покушении была получена от источника из Национального совета разведки. В ролике демонстрировались скриншоты переписки человека, предположительно, из окружения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, из которых следует, что целью убийства Макрона являлось привлечение общественного внимания к украинскому конфликту с последующим увеличением помощи. При этом вину за убийство французского президента планировалось переложить на Россию. После этого появилась информация о переносе поездки французского лидера на Украину.