Москва, 14 февраля, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) удвоил до 2 млн рублей вознаграждение за захват в ходе спецоперации безэкипажной наземной платформы THeMIS в ответ на заявление эстонской разведки о связях центра с российскими спецслужбами. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель центра Руслан Пухов.

Департамент внешней разведки Эстонии (Välisluureamet) в своём докладе за 2024 год обвинил ЦАСТ и его директора Пухова в связи с ФСБ.

Руслан Пухов пояснил, что интерес к его персоне связан не «мифической связью с ФСБ», а именно вознаграждением за военный трофей в 1 млн рублей.

«ЦАСТ оценил реакцию эстонской разведки на это предложение и объявляет об удвоении вознаграждения до 2 млн. Дополнительный миллион выделяю лично из собственных сбережений — разумеется, по советам своих «кураторов» из ФСБ», — иронично пояснил руководитель центра.

Выплата будет произведена ЦАСТ по итогам заключения осмотра предоставленной платформы, которое проведут специалисты соответствующего профиля Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАСТ объявил в 2022 году о вознаграждении в 1 млн рублей тому, кто сможет захватить на Украине эстонскую роботизированную платформу THeMIS производства компании Milrem Robotics в более или менее целом состоянии и передаст её Минобороны России.

Эта гусеничная гибридная модульная пехотная система представляет технический интерес. Роботизированная платформа предназначена для доставки грузов, боеприпасов на передовую и для эвакуации раненых.