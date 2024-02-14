Москва, 14 февраля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон испугался возможного убийства в Киеве, поэтому решил отменить визит в столицу Украины и поделиться ядерным потенциалом со всем Евросоюзом, который на самом деле контролируют США. Об этом 14 февраля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Макрон, похоже, настолько испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что не только отменил поездку туда, но и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Конечно, такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не волнуют», — написал Медведев в соцсети Х.

По его словам, «крики» Парижа привлекли внимание «европейского курятника» и встревожили официальный Вашингтон, в ведении которого находится весь ядерный потенциал.

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Как сообщало ИА Регнум, французская газета Challenges, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца, узнала, что французский президент планировал посетить Украину 13 февраля с двухдневным визитом. Программа поездки предполагала подписание соглашения о выделении Парижем средств для Киева. Эммануэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности, что ошеломило украинскую сторону, написали журналисты. Новая дата визита французского лидера пока не назначена.

В соцсети Х появился сюжет, предположительно, телеканала France 24, в котором утверждается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планировал убийство президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. При этом запись эфира на сайте самого телеканала отсутствует. Однако в распространённой в Сети копии ведущий сообщил, что информация о готовящемся покушении получена от источника из Национального совета разведки. В ролике показаны скриншоты переписки человека, как утверждается, из окружения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, из которых следует, что целью убийства Макрона являлось привлечение общественного внимания к украинскому конфликту с последующим увеличением помощи. При этом вину за убийство французского президента планировалось переложить на Россию.