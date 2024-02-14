Киев, 14 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Украинские войска находятся в крайне опасной ситуации на фронте, заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Иван Шилов ИА Регнум

«Надо понять, что мы находимся в крайне опасной ситуации. Тут нужно задавать вопрос не о том, когда мы пойдём в мощные контрнаступления», — сказал он.

Эксперт призвал «снять розовые очки» и закончить разговоры о том, что ВСУ вскоре всех победит. Украинская армия сейчас должна думать, как удерживать оборону, добавил Гетьман.

Как сообщало ИА Регнум, по информации немецкого телеканала ZDF, ВСУ под командованием нового главкома Александра Сырского перешли от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям. Украинцы намерены использовать дроны, укрепления и технику, которой, по признанию главкома, очень не хватает. Сырский подчеркнул, что на фронте у ВСУ всё «очень плохо», отметило издание.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, своим заявлением о переходе ВСУ к обороне главком Александр Сырский подал сигнал западным кураторам о том, что все их требования учтены. ВСУ будут держаться за те рубежи, которые у них есть и вести так называемую активную оборону, но не в классическом смысле военного искусства, когда строится несколько оборонительных рубежей для сдерживания превосходящих сил, добавил аналитик. По его словам, ВСУ также пытаются отвечать на атаки ВС России, срочно перебрасывая подразделения и технику с одного края линии боевого столкновения на другое. При этом стратегическая инициатива находится на стороне российской армии, подчеркнул Леонков.