Луганск, 14 февраля, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» встретились в Луганске с генеральным директором платформы, ректором академии РАНХиГС Алексеем Комиссаровым, обсудили творческие планы и наметили новые области для сотрудничества, сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Во встрече участвовали выпускники проектов «Спасибо, братцы!», «Пишем будущее», «Это у нас семейное» и других.

Несколько студентов проекта «Спасибо, братцы» в ходе встречи отметили, что после своей демобилизации занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, проводят уроки мужества в школах и готовы организовать такие встречи в других регионах. Комиссаров поддержал эту идею, отметив, что такой диалог с молодёжью поможет ей узнать о подвиге молодых людей Донбасса и сформировать реальный образ сверстника-патриота.

«Мы все ждём победу, и я верю, что скоро она произойдет. Уже сейчас нам надо думать о развитии России. Важно, чтобы каждый на своём месте работы, учёбы, в семье, среди коллег, однокурсников делал всё, что в его силах, чтобы создавать эти новые возможности. Тогда мы точно сможем добиться многого», — сказал Комиссаров.

Ещё один участник проекта «Спасибо, братцы» Никита Сериков рассказал, что благодаря проекту сообщество демобилизованных студентов сплотилось. Он предложил реализовать в ЛНР проект на базе представительства «Территория новых возможностей», благодаря которому сообщества школ получат поддержку для реализации своих идей.

Руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов в своём выступлении рассказал, что власти республики, включая главу ЛНР Леонида Пасечника, считают важной работы платформы «Россия — страна возможностей» и поддерживают её.

«На встрече участников проекта с главой ЛНР, которая состоялась в ноябре прошлого года, ребята, как и сегодня, высказали много интересных идей. В том числе об учреждении специальной региональной награды для молодых защитников-участников СВО. Рад сообщить, что уже разрабатываются эскизы такой награды и на выходе соответствующий указ о её утверждении. Думаю, что в ближайшее время мы сможем вручить эту заслуженную награду нашим героям», — отметил Самойлов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника» поручил привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества.

Перед началом заседания Госсовета глава государства осмотрел тематическую выставку, посвящённую ключевым мероприятиям и событиям Года педагога и наставника. В частности, президенту рассказали о всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» и работе по подготовке кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».