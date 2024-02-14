Москва, 14 февраля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений прошёл День промышленности, его обширная программа продемонстрировала историю, современность и будущее промышленного комплекса страны, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки.

РИА Новости

Тематический день стартовал с пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия», на которой заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о задачах и целях, стоящих перед промышленностью, о вызовах, с которыми отрасли пришлось столкнуться, а также о результатах и достижениях последних лет.

«Драматические прогнозы не сбываются, и это совсем не случайность. Такая устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза. И если в 90-е годы была деградация, то в нулевых началась фаза возрождения, которая затем перешла в режим развития, и именно это послужило нашей готовности отвечать на нестандартные вызовы», — отметил он.

Глава Минпромторга также рассказал о промежуточных итогах и перспективах решения задачи по ускоренному переходу на импортозамещение, поставленной президентом России Владимиром Путиным.

«Бизнес получил широкую систему мер поддержки, и в качестве подтверждения их результативности мы видим эффективно работающий Фонд развития промышленности. Он выдал индустриальному бизнесу льготных займов уже более чем на 510 млрд рублей», — рассказал Мантуров.

По его словам, с учётом инвестиций и уплаченных налогов суммарный эффект от работы Фонда в прошлом году превысил триллион рублей, а общее количество планируемых высокотехнологичных проектов перешагнуло планку полутора тысяч. Свои Фонды развития промышленности уже созданы в 87 субъектах РФ. Также министр отметил темпы масштабирования индустриальных парков и промышленных технопарков в регионах: за 10 лет их число превысило 280.

«У нас нет задачи здесь и сейчас, что называется, в моменте начать производить всё, ведь, невзирая на рекордное количество санкций, наша страна сохраняет дружеские и партнёрские связи с десятками государств, наращивает товарооборот, развивает научно-производственное сотрудничество», — сообщил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что для обеспечения безопасности страны обязательно нужно обладать собственными передовыми технологиями, и чтобы наиболее эффективно использовать ресурсы, властями был очерчен круг приоритетной продукции. В нём 294 позиции — от пряжи, чернил и ремней безопасности до кардиостимуляторов, ядерных реакторов и ракетоносителей, перечень является открытым и будет пополняться, отметил Мантуров.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент четыре раза посетил мероприятие и отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Глава государства предложил продлить её до конца лета 2024 года. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул президент.

Гости выставки могут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. За время работы выставки её посетили более шести миллионов человек.